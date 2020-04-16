Нарушителей масочного режима оштрафовали в Великих Луках

13:58, 16 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках на двух нарушителей масочного режима в общественном транспорте составили административный протокол. Представители городской полиции и администрации проконтролировали ношение масок водителями и пассажирами общественного транспорта, сообщает газета «Великолукская правда Новости».

Согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, ношение масок на улицах, в общественном транспорте и такси, а также на работе является обязательным. 16 апреля рейд прошел на остановке у перекрестка проспекта Ленина и улицы Некрасова.

Начальник отдела промышленности, транспорта и малого предпринимательства администрации города Виктор Фролов сообщил, что все компании-перевозчики в городе получили инструктаж по соблюдению требований по борьбе с коронавирусом в общественном транспорте.

В ходе рейда пассажирам напомнили о необходимости ношения масок или иных средств индивидуальной защиты. Проверка показала, что водители и организации соблюдают требования. Проверки будут продолжены.

«Великолучане должны понимать, что наша организованность, внимательность, забота о себе и окружающих будут способствовать сохранению здоровья всего населения и жизнедеятельности города», - отметил Виктор Фролов.