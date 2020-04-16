Михаил Ведерников: Стараемся вводить ограничения таким образом, чтобы экономика могла работать

15:02, 16 апреля 2020, ПАИ

Ограничения из-за распространения коронавируса в регионе вводятся таким образом, чтобы экономика продолжала работать, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с представителями крупного бизнеса, которая проходит 16 апреля и посвящена мерам поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

«Стараемся вводить ограничения в регионе так, чтобы экономика могла пусть и с ограничениями, но работать, - сказал губернатор. – Чтобы после коронавируса мы смогли в полном объеме развернуть работу предприятий.

Глава области напомнил, что первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов поручил всем регионам сформировать оперштабы по обеспечению устойчивости экономики.

«Я принял решение, что такие встречи мы будем проводить в формате оперштабов для того, чтобы решения, которые необходимы для региона, были оформлены протоколом оперштаба», - сообщил Михаил Ведерников и отметил, что неделя прошла в сложных условиях, но необходимо сохранить рациональное отношение к тем угрозам, которые на сегодняшний день есть.

«К сожалению, статистика показывает, что наши прогнозы были верными», - отметил губернатор.