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Общество

Дорожные рабочие приступили к ремонту улицы Инженерной в Пскове

В Пскове начался ремонт улицы Инженерной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация ООО «Спецдор 60» проводит подготовительные работы: демонтирован старый бортовой камень, снято асфальтовое покрытие на тротуарах, пешеходных дорожках и автомобильной стоянке вдоль дороги.

Рабочие приступили к фрезерованию дорожного покрытия. Протяженность ремонтируемого участка составляет 720 метров - от Инженерного моста через реку Пскову до дома №4 по улице Инженерной, откуда начинается перекресток с улицей Индустриальной.

Согласно контракту, срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия проводится с применением импортных фрез на глубину до 5 см. Подрядчик также отрегулирует высоту крышек колодцев, выполнит устройство основания из щебня, выравнивающего и верхнего слоев покрытия, ремонт тротуаров и автобусной остановки, восстановление зеленой зоны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Сумма контракта составила 21,5 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт должен завершиться к 28 августа.

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