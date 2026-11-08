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Общество

Псковские полицейские привлекли лихача на дороге к административной ответственности

Полицейские привлекли нарушителя правил дорожного движения к административной ответственности. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники УМВД России по Псковской области выявили видеозапись, на которой водитель автомобиля «Лада-Приора» нарушал ПДД. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Скриншот пресс-службы УМВД России по Псковской области

Сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области водитель был оперативно установлен – им оказался пскович 1999 года рождения.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа.

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