Псковские полицейские привлекли лихача на дороге к административной ответственности

16:45, 08 ноября 2026, ПАИ

Полицейские привлекли нарушителя правил дорожного движения к административной ответственности. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники УМВД России по Псковской области выявили видеозапись, на которой водитель автомобиля «Лада-Приора» нарушал ПДД. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области водитель был оперативно установлен – им оказался пскович 1999 года рождения.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа.