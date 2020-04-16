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Общество

Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров

Глава Псковской области Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров за март, сообщает составитель рейтинга компания «Медиалогия».

Псковский губернатор занимает восьмую строчку рейтинга, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов находится на седьмом месте списка. Возглавил топ мэр Москвы Сергей Собянин, сместив традиционного лидера главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. На третьем месте - губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В конце списка, на 20-м месте, расположился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В последние несколько недель к Instagram-аккаунту Михаила Ведерникова @m.v_007 приковано особое внимание не только со стороны СМИ, но и со стороны обычных псковичей. Именно здесь глава региона оперативно публикует данные относительно количества случаев коронавируса в области, сообщает о введении или послаблении ограничительных мер, а также даёт отчёт о производимой работе, общается с гражданами, отвечает на вопросы.

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