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Общество

«Единая Россия» помогла пострадавшим при пожаре в Невеле

Пострадавшим при пожаре в Невеле помогла «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В середине февраля в микрорайоне Черемушки произошел пожар, который уничтожил 800 квадратных метров надворных построек граждан – сгорели десятки сараев, гаражей. Помощь начали оказывать простые жители, которые помогали разгребать место пожара и делились дровами для печного отопления домов.

Депутат городского Собрания депутатов от «Единой России» Александр Жуковский организовал вывоз оставшихся руин, а представитель регоператора по ТКО Константин Богданов на безвозмездной основе принял мусор на полигоне.

Старшая по дому №6 с улицы Михайлова Ольга Зайнулина выразила благодарность всем, кто откликнулся на беду. После этого перед жильцами встал вопрос о надворных постройках. Ольга Зайнулина обратилась за поддержкой к депутату Собрания депутатов Невельского района от партии «Единая Россия» Марине Быстровой, которая является куратором представительства фонда «Земляки» в Невельском районе. Из фонда было выделено 20 тысяч рублей на приобретение строительных материалов для восстановления.

«Конечно, этих средств не хватит, чтобы полностью решить проблему жильцов, но, как говорится, с миру по нитке. Уверена, что в Невеле найдутся люди, которые поддержат начатые добрые дела партии «Единая Россия», - отметила Марина Быстрова.

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