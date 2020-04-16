«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников

17:03, 16 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что поражён несогласованностью и разбалансированностью работы псковских чиновников. Об этом с совещания по реализации ключевых нацпроектов 16 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Общая контрактация за неделю составляет 4%. В лидерах - нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» - 86,8%. Больше в позитивном ключе мне отметить некого», - подчеркнул губернатор.

«Мы вместе с проектным офисом разобрали ряд проблемных вопросов. Я просто поражён разбалансированностью вашей общей работы. Мы зачем проводили все эти семинары, сессии, тратили время? Куда всё делось? Некоторые вопросы были решены за пять минут по моему звонку. И это не звонки в Москву, это звонки в администрацию региона. Вопрос выделения 30 млн рублей на площадки решался два месяца. Один звонок [Татьяне] Бариновой [председатель регионального комитета по финансам - ПАИ] - и всё решилось. Выяснилось, что ей просто никто не сообщил ни о чём», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что именно нацпроекты - приоритет в работе региональной власти. «Других стратегических задач у нас нет. Остальное - это текущие вопросы. От этой работы зависит отношение к региону на федеральном уровне. Мы так далеко не уедем», - отметил губернатор, добавив, что проблемы должны быть спрогнозированы заранее, а не решаться по факту.

«Если вы этого не будете делать, это ваша личная проблема и профессиональная несостоятельность», - подытожил Михаил Ведерников.