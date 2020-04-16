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Общество

В Великолукском районе продолжаются поиски Петра Райковского

Фото районной газеты «Наш путь»

В Великолукском районе продолжаются поиски 32-летнего Петра Райковского, пишет районная газета «Наш путь».

Страдающий потерей памяти мужчина пропал 8 апреля в деревне Гвоздово. 16 апреля поисковики осмотрели окрестности деревни, прилегающий к деревне лесной массив, а также берег и территорию вокруг озера. Пока следы разыскиваемого обнаружить не удалось.

Фото районной газеты «Наш путь»

В поисках приняли участие добровольцы из народной дружины Переслегинской волости и корреспондент газеты «Наш путь». 

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