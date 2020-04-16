В Великолукском районе продолжаются поиски Петра Райковского

17:16, 16 апреля 2020, ПАИ

В Великолукском районе продолжаются поиски 32-летнего Петра Райковского, пишет районная газета «Наш путь».

Страдающий потерей памяти мужчина пропал 8 апреля в деревне Гвоздово. 16 апреля поисковики осмотрели окрестности деревни, прилегающий к деревне лесной массив, а также берег и территорию вокруг озера. Пока следы разыскиваемого обнаружить не удалось.

В поисках приняли участие добровольцы из народной дружины Переслегинской волости и корреспондент газеты «Наш путь».