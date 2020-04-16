К обязательным работам был приговорен житель Пустошкинского района за повторную езду в нетрезвом виде

17:35, 16 апреля 2020, ПАИ

Житель Пустошкинского района был приговорен к обязательным работам за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

21-летний молодой человек ранее был подвергнут административному наказанию за совершение административного правонарушения – он получил арест сроком на 10 суток. Однако позже обвиняемый вновь сел за руль пьяным и был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 1,5 года.