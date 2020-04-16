Бесплатная раздача масок пройдет в деревнях Великолукского района
В деревнях Великолукского района пройдет бесплатная раздача медицинских масок. Волонтеры раздадут маски 17 апреля, сообщает районная газета «Наш путь».
Подходить для раздачи масок следует в определенное время. Количество масок ограничено.
В 10:00 в деревне Кривандино на остановке
В 10:15 в центре деревни Гороховый Бор
В 10:30 в деревне Букрово, у магазина Великолукского райпо
В 10:50 в деревне Лосево, у магазина Великолукского райпо
В 11:30 в деревне Тарасы, у бывшего магазина
В 11:45 в деревне Ваши, на первой остановке.