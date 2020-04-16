0
23:44
В Пскове сохраняется низкий индекс самоизоляции в дневное время
23:12
Скончался инфицированный коронавирусом режиссер документального кино Александр Радов
21:20
Депутат Госдумы Александр Васильев предложил правительству открыть веломагазины
20:42
ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора
19:59
Тысячу защитных масок передал социальным работникам области Юрий Сорокин
19:40
Виктор Мусатов рассказал об охоте, рыбалке и лесовосстановлении в Псковской области
19:07
Глава Усвятского района обратился к жителям и призвал оставаться дома
Еще новости
Общество

Хозяин магазина в Пустошке нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство

В Пустошке хозяин магазина нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пустошкинского района.

14 апреля в 11:42 сотрудники прокуратуры установили, что индивидуальный предприниматель нарушил указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 № 30-УГ, во исполнение положений федерального законодательства были утверждены «Меры по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». В частности, работники не обрабатывали руки антисептиком, не было обеспечено социальное дистанцирование, специальный режим пропуска в помещение.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла представление, нарушения устранены индивидуальным предпринимателем до окончания проверки.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Пскове сохраняется низкий индекс самоизоляции в дневное время
16 апреля 2020
В Пскове сохраняется низкий индекс самоизоляции в дневное время
Скончался инфицированный коронавирусом режиссер документального кино Александр Радов
16 апреля 2020
Скончался инфицированный коронавирусом режиссер документального кино Александр Радов
Депутат Госдумы Александр Васильев предложил правительству открыть веломагазины
16 апреля 2020
Депутат Госдумы Александр Васильев предложил правительству открыть веломагазины
ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора
16 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора
Тысячу защитных масок передал социальным работникам области Юрий Сорокин
16 апреля 2020
Тысячу защитных масок передал социальным работникам области Юрий Сорокин
Глава Усвятского района обратился к жителям и призвал оставаться дома
16 апреля 2020
Глава Усвятского района обратился к жителям и призвал оставаться дома
В Великих Луках закрывают парки и скверы
16 апреля 2020
В Великих Луках закрывают парки и скверы 1
Облачную погоду и до +9 градусов обещают синоптики псковичам 17 апреля
16 апреля 2020
Облачную погоду и до +9 градусов обещают синоптики псковичам 17 апреля

Идет загрузка...