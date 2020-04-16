Хозяин магазина в Пустошке нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство
В Пустошке хозяин магазина нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пустошкинского района.
14 апреля в 11:42 сотрудники прокуратуры установили, что индивидуальный предприниматель нарушил указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 № 30-УГ, во исполнение положений федерального законодательства были утверждены «Меры по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». В частности, работники не обрабатывали руки антисептиком, не было обеспечено социальное дистанцирование, специальный режим пропуска в помещение.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла представление, нарушения устранены индивидуальным предпринимателем до окончания проверки.