Владимир Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду Победы

18:28, 16 апреля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду Победы. Об этом пишет «Говорит Москва».

Владимир Путин считает, что риски, связанные с коронавирусом, не дают ему права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Глава государства распорядился отложить все торжественные мероприятия в этот день. Такое заявление он сделал на совещании Совета безопасности.

«Я разделяю ваши чувства. Власти сделают всё, чтобы ветераны чувствовали заботу», - обратился Владимир Путин к участникам акции «Бессмертный полк».

Глава государства также заявил о своей уверенности в том, что 9 Мая станет объединяющим. Он подчеркнул, что все мероприятия в честь Дня Победы проведут в 2020 году, в том числе и парад на Красной площади, и марш Бессмертного полка.