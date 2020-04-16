0
23:44
В Пскове сохраняется низкий индекс самоизоляции в дневное время
23:12
Скончался инфицированный коронавирусом режиссер документального кино Александр Радов
21:20
Депутат Госдумы Александр Васильев предложил правительству открыть веломагазины
20:42
ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора
19:59
Тысячу защитных масок передал социальным работникам области Юрий Сорокин
19:40
Виктор Мусатов рассказал об охоте, рыбалке и лесовосстановлении в Псковской области
19:07
Глава Усвятского района обратился к жителям и призвал оставаться дома
Еще новости
Общество

Владимир Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду Победы

Президент России Владимир Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду Победы. Об этом пишет «Говорит Москва».

Владимир Путин считает, что риски, связанные с коронавирусом, не дают ему права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Глава государства распорядился отложить все торжественные мероприятия в этот день. Такое заявление он сделал на совещании Совета безопасности.

«Я разделяю ваши чувства. Власти сделают всё, чтобы ветераны чувствовали заботу», - обратился Владимир Путин к участникам акции «Бессмертный полк».

Глава государства также заявил о своей уверенности в том, что 9 Мая станет объединяющим. Он подчеркнул, что все мероприятия в честь Дня Победы проведут в 2020 году, в том числе и парад на Красной площади, и марш Бессмертного полка.   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Пскове сохраняется низкий индекс самоизоляции в дневное время Скончался инфицированный коронавирусом режиссер документального кино Александр Радов 76 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки Польша не намерена открывать границы до 3 мая В России разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса В Грузии запретили передвижение автомобилей с 17 апреля Депутат Госдумы Александр Васильев предложил правительству открыть веломагазины Почти 110 тысяч человек заразились коронавирусом во Франции ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора Тысячу защитных масок передал социальным работникам области Юрий Сорокин
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове сохраняется низкий индекс самоизоляции в дневное время
16 апреля 2020
В Пскове сохраняется низкий индекс самоизоляции в дневное время
Скончался инфицированный коронавирусом режиссер документального кино Александр Радов
16 апреля 2020
Скончался инфицированный коронавирусом режиссер документального кино Александр Радов
Депутат Госдумы Александр Васильев предложил правительству открыть веломагазины
16 апреля 2020
Депутат Госдумы Александр Васильев предложил правительству открыть веломагазины
ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора
16 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора
Тысячу защитных масок передал социальным работникам области Юрий Сорокин
16 апреля 2020
Тысячу защитных масок передал социальным работникам области Юрий Сорокин
Глава Усвятского района обратился к жителям и призвал оставаться дома
16 апреля 2020
Глава Усвятского района обратился к жителям и призвал оставаться дома
В Великих Луках закрывают парки и скверы
16 апреля 2020
В Великих Луках закрывают парки и скверы 1
Облачную погоду и до +9 градусов обещают синоптики псковичам 17 апреля
16 апреля 2020
Облачную погоду и до +9 градусов обещают синоптики псковичам 17 апреля

Идет загрузка...