Бюсты бойцов 6-й роты в Опочке демонтируют и отправят на доработку

18:56, 16 апреля 2020, ПАИ

В Опочке памятные бюсты бойцов 6-й роты 76-й дивизии ВДВ Дмитрия Иванова и Дениса Шевченко, которые открыли 3 марта, демонтируют и отправят на доработку. Не прошло и месяца, как на бюстах стали проявляться белые подтёки, которые испортили внешний вид памятников, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Красный маяк» Опочецкого района.

Корреспондент газеты побеседовал с заместителем главы Опочецкого района по социальной политике Ириной Лукьяновец. Она рассказала, что, обнаружив белый налёт на бюстах, работники «Коммунсервиса», которые занимаются содержанием мемориала, неоднократно мыли их щёткой с использованием уксуса. Такой способ устранения белого налёта был порекомендован компетентными специалистами. Это действительно помогало, но лишь отчасти. Через некоторое время белый налёт проявлялся вновь.

Связавшись с инициаторами установки бюстов погибшим в Чечне 20 лет назад опочанам - представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», удалось выяснить, что белый налёт образовывается из-за некачественной тонировки бюстов фирмой-изготовителем. К сожалению, из-за действующих в стране ограничительных мер в связи с коронавирусом исправить дефект в ближайшее время не получится. Как только появится такая возможность, будет произведён демонтаж бюстов и их повторная тонировка.

«В любом случае брак будет исправлен», - заверила представитель «Деловой России».