Первые продуктовые наборы получили дети из малообеспеченных семей в Печорском районе

19:23, 16 апреля 2020, ПАИ

Первые продуктовые наборы получили дети из малообеспеченных семей в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Печорская правда».

Первые продуктовые наборы раздали в Лавровской гимназии, сообщил начальник районного управления образования Сергей Авдеев. По его словам, «выдача происходила в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами».

«По звонку представителей семей приглашали в помещение школы, тщательно продезинфицированное. Они проверяли и расписывались в получении», - отметил Сергей Авдеев.

Всего было выдано 63 продуктовых набора. Некоторым семьям продукты привезли на дом.