Алексей Назаренко возглавил новый отдел по расследованию особо важных дел псковского Следственного комитета

19:47, 16 апреля 2020, ПАИ

Майор юстиции Алексей Назаренко возглавил третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) аппарата следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Соответствующий приказ руководитель областного СУ СК России Пётр Крупеня подписал 15 апреля.

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) сформирован в марте. Сотрудники отдела занимаются раскрытием и расследованием неочевидных преступлений, совершенных в прошлые годы.