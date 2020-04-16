Тысячу защитных масок передал социальным работникам области Юрий Сорокин

19:59, 16 апреля 2020, ПАИ

Вице-спикер областного Собрания депутатов, генеральный директор «Псков-Полимер» Юрий Сорокин передал членам Молодёжного парламента тысячу изготовленных на его производстве защитных масок, предназначенных для социальных работников области, – узнав, что девушки из Молодёжного парламента своими руками шьют маски для соцработников, депутат решил подхватить инициативу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Большое вам спасибо за такую активную жизненную позицию, - обратился Юрий Сорокин к приехавшим на предприятие председателю Молодёжного парламента Юлии Лысовой и её коллегам Елене Вариксоо и Анастасии Анпилоговой. – Беда объединила всех неравнодушных граждан, пришло понимание, что не только государство должно заботиться о нас, но и мы сами не можем оставаться в стороне от решения проблем. Уверен, общими усилиями мы справимся с трудной ситуацией, в которой все оказались».

Вице-спикер рассказал, как всего в трёхдневный срок удалось перепрофилировать обувное производство и наладить серийный выпуск защитных гигиенических масок, и предложил членам Молодёжного парламента посмотреть весь технологический процесс. «В качестве обмена опытом», - сказал Юрий Сорокин. В цехе, где шьются маски, работают 80 человек. За одну смену каждый работник изготавливает 300 штук.

Начальник швейного производства Ирина Сугак пояснила, что маски изготавливаются трёх видов: черная, жёлтая и белая. Отличаются они не только цветом, но и плотностью материала. По словам технолога, защитные маски можно использовать многократно. «Формально маски считаются одноразовыми, но все наши сотрудники практическим способом убедились, что использовать их можно повторно. После стирки и глажки маска не теряет защитных свойств, а становится даже более мягкой и удобной в использовании – на себе опробовано», - заверила начальник швейного производства. Стоимость одной маски, независимо от цвета, составляет 30 рублей.

Как пояснил Юрий Сорокин, реализовывать защитные маски через аптечную сеть пока нет возможности – разрешительные документы находятся на согласовании в Москве. «Все необходимые процедуры подходят к завершению, документы были направлены в электронном виде и рассматриваются в ускоренном порядке. Надеюсь, через несколько дней разрешение будет получено. Но есть ещё один нюанс – максимальные возможности нашего производства не превышают 220 тысяч масок в месяц», - пояснил руководитель «Псков-Полимера».

По его словам, основной объём производимой продукции реализуется через прямые поставки организациям и предприятиям. Граждане могут купить маски через интернет-магазин. Минимальный объём заказа – 50 штук, но совсем скоро разово можно будет приобрести 20 штук.

Юрий Сорокин признал, что выпускаемых масок недостаточно, чтобы полностью покрыть существующий дефицит, но всё-таки, как отметил депутат, это заметная помощь региону и возможность для предприятия держаться на плаву в сложившихся экономических условиях. «Люди обеспечены работой, а это сейчас очень важно», - подчеркнул вице-спикер регионального парламента.

Юрий Сорокин рассказал о ближайших планах. На производстве планируется наладить выпуск детских защитных масок – пробная партия уже выпущена, а также серийное производство одноразовых изолирующих костюмов для медицинских работников.

«У нас в Псковской области острая нехватка таких средств защиты – дефицит составляет 6600 штук. Речь идёт не о противочумных костюмах, а о халатах для работников приёмных покоев и скорой помощи, которые не контактируют напрямую с коронавирусными больными, но ведут приём граждан. Лекало мы уже сделали и готовы приступить к производству, но пока не можем закупить нужную ткань. Обещало помочь Министерство легкой промышленности. Как только получим ткань, сразу приступим к производству защитных медицинских костюмов», - отметил Юрий Сорокин.

По словам парламентария, новое развитие получит и производство защитных масок: «Мы понимаем, что бизнес должен быть социально ответственным, поэтому есть договорённость с областной администрацией и губернатором, что производство масок не будет остановлено и «в мирное время». Когда нам удастся справиться с этой бедой, наше предприятие купит автомат, который выпускает 1,5 миллиона масок в месяц. За счёт большого количества маски будут дешёвые, а обслуживать этот аппарат смогут всего три человека».

В завершение встречи члены Молодёжного парламента в знак благодарности за доброе дело подарили Юрию Сорокину традиционный сетоский пирог – его испекла представитель малочисленного коренного народа сето Елена Вариксоо.

В этот же день защитные маски были переданы в комитет социальной защиты населения Псковской области. «Для нас это очень важно, - сказала заместитель председателя комитета Татьяна Николаева. - Наши социальные работники так же, как и медики, находятся на передовой – они в ежедневном режиме оказывают помощь, прежде всего пожилым людям и инвалидам. Обеспечение для них режима защиты, которого требует время, очень важная составляющая. Мы хотим, чтобы и получатели социальных услуг, и социальные работники были здоровы».

Замруководителя профильного органа исполнительной власти поблагодарила депутатов областного Собрания и Молодёжный парламент за помощь. «Такого количества средств защиты достаточно, чтобы охватить сеть Центров социального обслуживания», - отметила специалист.

Защитные маски будут направлены в соцучреждения Пскова и районов области.

Ранее Юрий Сорокин опроверг слух о фейковом производстве масок на заводе «Псков-Полимер». Руководитель предприятия показал производство масок и рассказал о дальнейших планах.