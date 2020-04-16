Невменяемого водителя отправили на принудительное лечение за наезд на полицейского в Острове

20:08, 16 апреля 2020, ПАИ

62-летнего жителя Ленинградской области отправили на принудительное лечение за наезд на автомобиле на инспектора ДПС в Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, злоумышленник страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость.

26 июля прошлого года нетрезвого лихача инспектор ДПС остановил на федеральной трассе в Острове после получения сообщения от граждан о мужчине, неадекватно управлявшем автомобилем.

Нарушитель правил дорожного движения попытался избежать ответственности и совершил наезд на полицейского. В отношении водителя возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

В ходе предварительного расследования злоумышленник скрылся. Его объявили в федеральный розыск. При попытке получить вид на жительство в соседней стране его задержали компетентные органы иностранного государства и выдворили в Россию, где его заключили под стражу.

Принудительное лечение нарушитель закона пройдет в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.