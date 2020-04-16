Польша не намерена открывать границы до 3 мая

22:46, 16 апреля 2020, ПАИ

Границы Польши пока останутся закрытыми для противодействия распространению коронавируса. Срок действия этой меры продлен до 3 мая, пишет ТАСС.

«Если в ближайшие две недели не произойдет ничего чрезвычайно оптимистичного, мы хотим сохранить санитарный контроль и ограничения на границе, – сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. – Этот инструмент оказался эффективным для противодействия распространению коронавируса».

Решение о закрытии границ было принято властями Польши в середине марта. В республике заразились коронавирусом 7 918 человек, 314 инфицированных умерли.