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Общество

Скончался инфицированный коронавирусом режиссер документального кино Александр Радов

Скончался инфицированный коронавирусом режиссер и продюсер документальных фильмов Александр Радов. Как пишет ТАСС, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

«Это произошло сегодня днем. Днем он еще поел, это было в час дня, мы радовались. А потом вот скончался после обеда», - сообщила режиссер Наталья Гугуева.

По ее словам, врачи считают, что коронавирусную инфекцию Александр Радов победил, однако были осложнения на сердце. «Забрали его с коронавирусной пневмонией. По КТ его перевели в филатовскую больницу в Выхино», - пояснила Наталья Гугуева.

Александр Радов родился 23 июля 1940 года в Ленинграде. В 1979-1981 годах вел авторский цикл «Суть дела» на Центральном телевидении. С 1991 по 1996 год являлся политическим обозревателем Российского телевидения (ВГТРК), руководил студией «Нота бене».

Был автором и ведущим телециклов «Предпринимательство в России: быть или не быть?», «Третье сословие», «Зал ожидания», «Коррупция», «Консилиум» и др. Спродюсировал цикл документальных фильмов и программ «Исторические расследования», «По реке плывет топор», «Авантюристы ХХ века», «Портреты эпохи» и др.

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