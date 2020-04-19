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#СтаньСильнееПокаДома: секреты утренней зарядки рассказывает псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова

Псковское агентство информации продолжает антикоронавирусную рубрику #СтаньСильнееПокаДома, в которой псковские спортсмены и тренеры показывают, как они тренируются дома. В новом выпуске #СтаньСильнееПокаДома рассказывает о своих домашних тренировках бронзовая призерка первенства Европы по легкой атлетике Наталья Спиридонова.

Псковская легкоатлетка, прыгунья в высоту, 4-кратная победительница первенства России и бронзовый призер первенства Европы прошлого года, мастер спорта Наталья Спиридонова в этом году блестяще провела зимний сезон, а вот летний для нее начался, как и для всего мирового спорта, с отмены сборов и соревнований. Вернувшись с федеральной тренировочной базы в Псков,  легкоатлетка продолжает тренировки. В утреннем видеоприветствии от нее вы узнаете о том, что прыгать с гирей в руках - залог прыгучести в высоте на легкоатлетическом снаряде.

«Сейчас нахожусь дома, в Пскове, занимаюсь домашними делами и много времени уделяю родственникам. Тренировочный процесс продолжается, несмотря на чрезвычайную ситуацию во всем мире. Дорогие псковичи, оставайтесь дома, уделяйте внимание своим родным и близким. И конечно, не забывайте про себя любимых», - пожелала легкоатлетка.

Накануне утреннюю зарядку демонстрировала заслуженный мастер спорта России, победитель финального турнира Кубка мира по стрельбе из лука, член сборной команды России Александра Савенкова.

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