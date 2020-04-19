Елена Полонская поздравила псковичей с праздником Светлой Пасхи

09:36, 19 апреля 2020, ПАИ

Глава города Пскова Елена Полонская от имени депутатов городской Думы, администрации города и себя лично поздравила жителей города с праздником Пасхи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Светлое Христово Воскресение - главный христианский праздник, озаряющий мир особой радостью, вселяющий в сердца людей светлую надежду и стремление к добру. Этот праздник обращает наши помыслы к истинным моральным ценностям, побуждает творить полезные дела, заботиться о родных и близких, быть милосердными ко всем людям», - сказала Елена Полонская.

Глава города пожелала всем здоровья, благополучия, веры и мудрости для достижения согласия и любви в обществе.

«Христос Воскресе!» - завершила свое поздравление глава Пскова.

Накануне митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к верующим Псковской области с пасхальным посланием. А здесь можно посмотреть запись прямой трансляции пасхального богослужения в Псково-Печерском монастыре.