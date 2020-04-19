Фальшивые банкноты обнаружили в банке в Великих Луках и магазине в Борисовичах

14:58, 19 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках и Псковском районе были обнаружены банкноты с признаками подделки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в городе на Ловати 15 апреля фальшивая пятитысячная купюра была изъята в финансовом учреждении. Банкнота поступила в выручке одного из местных магазинов. А тысячерублевая банкнота с признаками подделки была обнаружена в магазине в деревне Борисовичи Псковского района. По данным фактам полиция проводит проверки.

Сбывавших поддельные купюры в Псковской области женщин уже задерживали в конце прошлого года в соседнем регионе. Видно, им на смену пришли другие мошенники.