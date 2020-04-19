В МЧС напоминают псковичам о правилах безопасности на даче и призывают не жечь траву

18:25, 19 апреля 2020, ПАИ

Весной и летом многие жители и гости области проводят время на даче и приводят в порядок свои дачные участки. Особенно много дачников сейчас, во время ограничительных мероприятий, когда люди решили провести самоизоляцию вдали от городов. Как сообщает ГУ МЧС по Псковской области, именно весной резко обостряется пожароопасная обстановка из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы и мусора возле дач – почти половина всех пожаров происходит именно по этой причине.

Поэтому пожарные настоятельно требуют соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры и не выбрасывать незатушенный уголь и золу возле сараев и строений, не хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также старую мебель и вещи на чердаках.

Нельзя курить и пользоваться открытым огнем в сараях, на чердаках и там, где хранятся горючие материалы. Не оставлять без присмотра печи или оставлять присматривать за ними детей, не разжигать огонь дома горючими жидкостями.

За нарушение правил пожарной безопасности виновных могут привлечь к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности.

В 2020 году добровольные пожарные Псковской области помогли потушить 18 пожаров. Количество палов травы в регионе возрастает с каждым днем.