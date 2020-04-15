18 пожаров в Псковской области помогли потушить добровольцы

09:56, 14 апреля 2020, ПАИ

В 2020 году добровольные пожарные Псковской области помогали при тушении 18 пожаров. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. В тушении пожаров в Псковской области в этом году поучаствовали 150 добровольцев. Добровольцы на пожарах спасли материальных ценностей на сумму более 400 тысяч рублей.

«Многие населенные пункты Псковской области расположены от районных центров на расстоянии более 50 километров, и чаще всего последствия пожаров в таких населенных пунктах носят необратимый характер, так как пожарно-спасательные подразделения не могут оперативно прибыть к месту пожара. В таком случае для профессиональных пожарных Псковской области помощь добровольцев просто неоценима», - отмечают в МЧС.

Пожарные добровольцы первыми начинают тушение, помогают соседям, снижают риск распространения огня, спасают имущество и даже жизни людей.

За сутки в Псковской области произошло 11 палов травы.