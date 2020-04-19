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Общество

Чиновница отругала краснодарских врачей за то, что они не могут сами себе нашить бахил

Замглавы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко на конференции с врачами региональных больниц негодовала, что у медперсонала не хватает бахил. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», чиновник посоветовала врачам шить их самим или посадить медсестер.

«Бахилы — две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую, посадите двух-трёх санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезёт? Не стыдно, что вам вчера стоматология 8 костюмов привезла?» - обратилась она к врачам.

Губернатор Псковской области обсудил поставки средств защиты с врачами Псковской городской больницы и поручил пересчитать зарплату врачам скорой помощи.

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