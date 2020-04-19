В Пушкиногорском музее хранится икона «Воскресение Христа» - фамильная реликвия рода Пушкиных

21:44, 19 апреля 2020, ПАИ

Сегодня православные люди отмечают великий праздник Светлой Пасхи, или Христова Воскресения. В собрании Пушкиногорского музея-заповедника тоже хранится фамильная реликвия рода Пушкиных, которая относится к празднику, – икона «Воскресение Христа» конца XVIII века. Об этом рассказали сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в соцсети «ВКонтакте» в группе «Пушкинский Заповедник».

«Икона написана на доске, в традиции западноевропейской живописи. На обороте иконы надпись «Благословила Надежда Пушкина/ при смерти своей, внучку Марию Пушкину», выполненная рукой Натальи Николаевны, жены поэта. Этой иконой Надежда Осиповна, мать А. С. Пушкина, перед своей кончиной благословила свою старшую внучку Марию, родившуюся 19 мая 1832 года и названную в честь Марии Алексеевны, бабушки поэта», - рассказали сотрудники музея в соцсети.

С праздником Воскресения в жизни Надежды Осиповны Пушкиной связаны важные события: в церкви Воскресения в селе Суйда, принадлежавшем Ивану Абрамовичу Ганнибалу, она венчалась с Сергеем Львовичем Пушкиным, к приходу Воскресенской церкви пригорода Воронич относилось Михайловское, родовое имение Ганнибалов, владелицей которого была мать Александра Пушкина. И умерла Надежда Осиповна 29 марта 1836 года, в воскресенье, в первый день Пасхи.

Посетители музея могут увидеть фамильную реликвию семьи Пушкиных в Михайловском. Икона ежегодно экспонируется 21 июня, в день рождения Надежды Осиповны, в гостиной Дома-музея А. С. Пушкина.

Во время коронавирусных ограничений, пока в музей-заповедник «Михайловское» не пускают посетителей, на сайте и в социальных сетях музея постоянно проходят видеоэкскурсии. Например, в соцсети «ВКонтакте» и в Facebook размещена прогулка по музейному мельничному комплексу в деревне Бугрово с подробным рассказом об истории мельницы, её традиционном устройстве и даже с пением псковских частушек в исполнении музейного мельника Сергея Ешина.

Дни Пушкинской поэзии в Псковской области не планируется отменять.