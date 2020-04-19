Пилот рассказал о трех самых приятных моментах во время полета

23:44, 19 апреля 2020, ПАИ

Пилот британской авиакомпании рассказал, что приносит ему удовольствие во время полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Express».

Бернис Моран 12 лет служит летчиком. И он рассказал о самых приятных момента в своей работе.

Первый приятный момент - звук прогревающихся двигателей перед взлетом, «предвкушение полета». Второй приятный и одновременно напряженный для пилотов момент - когда лайнер ускоряется при разгоне, его нос поднимается, а шасси отрываются от земли.

И третий приятный момент, которого очень ждут не только пассажиры, но и пилоты, это обед. "Я с нетерпением жду меню, — признался Моран. — Но изучаю его, только когда включен автопилот".