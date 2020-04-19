Пилот рассказал о трех самых приятных моментах во время полета
Пилот британской авиакомпании рассказал, что приносит ему удовольствие во время полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Express».
Бернис Моран 12 лет служит летчиком. И он рассказал о самых приятных момента в своей работе.
Первый приятный момент - звук прогревающихся двигателей перед взлетом, «предвкушение полета». Второй приятный и одновременно напряженный для пилотов момент - когда лайнер ускоряется при разгоне, его нос поднимается, а шасси отрываются от земли.
И третий приятный момент, которого очень ждут не только пассажиры, но и пилоты, это обед. "Я с нетерпением жду меню, — признался Моран. — Но изучаю его, только когда включен автопилот".