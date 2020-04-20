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Общество

#СтаньСильнееПокаДома: делаем зарядку вместе с псковской гимнасткой Анастасией Беляковой

Псковское агентство информации продолжает противокоронавирусную домашнюю рубрику #СтаньСильнееПокаДома, в которой псковские спортсмены демонстрируют, как они тренируются дома. К проекту присоединилась мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократный призер всероссийских и областных соревнований, тренер фитнес-клуба «Рекорд» Анастасия Белякова.

Анастасия даже в условиях ограничений поддерживает своих юных подопечных, дает советы дистанционно и отсматривает видео с домашними тренировками. Для читателей ПАИ она поделилась комплексом простых упражнений, с которых можно начать свой день.

«Находясь дома в этот ответственный период, стараюсь времени зря не терять, продумываю новые комплексы упражнений для гимнасток. Конечно же, благодаря карантину появилось больше времени для себя, на саморазвитие. Также учусь отлично готовить», - рассказала спортсменка. Анастасия Белякова призвала псковичей соблюдать нормы самоизоляции и становиться сильнее, пока дома.

В проекте #СтаньСильнееПокаДома уже поучаствовали бронзовая призерка первенства Европы по легкой атлетике Наталья Спиридонова, заслуженный мастер спорта России, победитель финального турнира Кубка мира по стрельбе из лука Александра Савенкова и судья первой категории по баскетболу, чемпион Пскова и Псковской области по баскетболу Денис Аторин.

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