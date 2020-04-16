#СтаньСильнееПокаДома: Секретом бодрости на весь день поделился чемпион Псковской области по баскетболу

07:44, 16 апреля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает антикоронавирусную рубрику #СтаньСильнееПокаДома, в которой псковские спортсмены и тренеры показывают, как они тренируются дома.

На этот раз свою утреннюю зарядку продемонстрирует судья первой категории по баскетболу, арбитр единой Лиги ВТБ, чемпионата России 3х3, Суперлиги, чемпион Пскова и Псковской области по баскетболу, организатор чемпионата города по 3х3 «Короли улиц» Денис Аторин.

«Сезон окончен досрочно. Все лиги под эгидой Российской Федерации баскетбола завершены, поэтому, находясь дома, стараюсь поддерживать физическую форму, выполняю упражнения, - рассказал Денис Аторин. - Также читаю много художественной и профессиональной литературы по судейству, работаю онлайн с учениками в Школе молодого арбитра Псковской области. Кроме того, завел вместе с супругой собаку, начал готовить, так что дел очень много. Если ты никогда прежде не лежал на диване, то и в четырёх стенах не будешь страдать от безделья. Это хорошее время для самосовершенствования и познания нового».