За контрабанду антиквариата через границу в Псковской области петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы

08:34, 20 апреля 2020, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга пытался провезти из Франции в Россию коллекцию предметов антиквариата, но на пункте пропуска в Пыталовском районе контрабанду пресекли таможенники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МВД, уголовное дело в отношении петербуржца рассмотрит Пыталовский районный суд.

Следователи пыталовского отдела МВД выяснили, что 39-летний житель Петербурга, находясь во Франции, купил ценные предметы, чтобы реализовать их на территории России.

Провезти антиквариат контрабандист хотел на пассажирском автобусе. Но в ходе таможенного досмотра в пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе Псковской области незадекламированный товар обнаружили.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области













Мужчина вез произведения декоративно-прикладного искусства, предметы религиозного культа и монеты. В его багаже нашли монеты европейских государств конца ХVIII – начала XX века, наборы столовых приборов, шкатулки для украшений, настенное распятие, карманные часы – больше десяти предметов на сумму 247 352 рубля.

За незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере (часть 1 статьи 226.1) Уголовный кодекс предполагает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей. Вердикт вынесет Пыталовский районный суд.