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Общество

Зарядку с полицейским смогут сделать псковичи

С 20 по 26 апреля в Псковской области в условиях самоизоляции пройдет всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Каждый день в группе «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России по Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» будут выходить видеоматериалы, в них представлен комплекс физических упражнений утренней зарядки, подготовленный сотрудником подразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД.

«А поддержат акцию своими зажигательными танцевальными флэшмобами волонтеры антинаркотического движения. Организаторы и участники мероприятия призывают жителей региона вести здоровый образ жизни, заряжаться позитивом и энергией вместе с ними», - добавили в ведомстве.

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