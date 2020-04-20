Прокуратура Порховского района добилась от арендатора лесного участка соблюдения правил пожарной безопасности
Прокуратура Порховского района добилась от арендатора лесного участка соблюдения правил пожарной безопасности.
Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, при проверке готовности арендатора лесного участка ООО «Зевс» к пожароопасному периоду установлено, что наличие средств пожаротушения у предприятия не соответствует нормам, установленным проектом освоения лесов. В адрес директора ООО «Зевс» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, ответственным должностным лицам указано на необходимость устранения выявленных нарушений, осуществление ежедневного контроля за наличием средств пожаротушения.
Пять должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.