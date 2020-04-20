В ПсковГУ рассказали, чем хороша «удалёнка» для обучения языкам

09:13, 20 апреля 2020, ПАИ

Состоялась онлайн-конференция в области русского языка как иностранного по теме «Переход на онлайн-обучение: лучшие практики». ПсковГУ на конференции представила кандидат филологических наук, начальник отделения дополнительных образовательных программ для иностранных граждан Наталья Молчанова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Конференция прошла на платформе Zoom. Наталья Молчанова рассказала коллегам об опыте перехода на дистанционное обучение со студентами подготовительного курса. Участники конференции оценили опыт как безусловно позитивный. «Это тот случай, когда университет был полностью готов!» — написала Ольга Плотникова на своей странице в Instagram.



«К моменту перехода на самоизоляцию наши слушатели уже достигли базового уровня владения русским языков, уже был налажен контакт с преподавателям, в группах уже сформировался микроклимат - это, конечно, минимизировало риски. Работаем в Zoom, используем и другие инструменты, но мне хочется сделать акцент на новых направлениях работы.



Все наши преподаватели говорят о том, что появилось больше возможностей для использования наглядности, интерактивных средств. Кроме того, временное пространство занятия более сжато, нужно всё подробно структурировать, использовать меньше импровизации. И, конечно, центром занятия становится презентация, а учебник стал дополнительным материалом. И главное - это доступность, поскольку можно заниматься откуда угодно», - рассказала Наталья Молчанова.



Участие в конференции приняли преподаватели русского языка как иностранного из российских и зарубежных вузов, в том числе Сычуаньский университет в Китае, Багдадский университет в Ираке, университет им. Джавахарлала Неру в Индии. Трансляцию конференции посмотрели 300 человек.