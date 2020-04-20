Как правильно питаться в самоизоляции, поговорим в эфире ПАИ-live

09:45, 20 апреля 2020, ПАИ

Гостем прямого эфира ПАИ-live в понедельник, 20 апреля, в 10:00 станет псковский диетолог Надежда Колтырина. В режиме самоизоляции многие сталкиваются с проблемой неразборчивого и неумеренного питания. Тропа к холодильнику становится проторенной дорогой, а лишние килограммы надежно закрепляются в организме.

Как избежать этого, как правильно питаться и нужна ли для этого только сила воли, об этом и поговорим в 10:00 в эфире ПАИ-live с Надеждой Колтыриной. Онлайн-трансляцию эфира можно смотреть на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в «ВКонтакте».

Ваши вопросы к гостье эфира можно оставлять здесь >>>.