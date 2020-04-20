0
16:58
Псковский губернатор прокомментировал принудительный режим самоизоляции в регионе
16:57
В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
16:55
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
16:45
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:38
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
16:37
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
16:01
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая
Еще новости
Общество

Причиной распространения пандемии могут стать лесные пожары

Лесные пожары могут способствовать распространению пандемии коронавируса. Специалисты уверены, что частицы пыли в воздухе переносят коронавирус, пишет ТАСС.

Первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко отметил, что ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Смог, дым от лесных пожаров, а также качество воздуха влияют на органы дыхания, усугубляя легочную патологию.

Ученый отметил, что большое количество частиц пыли в воздухе способствует распространению инфекции. Пыль является естественным переносчиком коронавируса на дальние расстояния. Вирус сохраняют активность до 5 суток, что повышает вероятность его распространения.

Специалисты считают, что необходимо создать комплексную прогнозную модель, которая будет учитывать различные процессы при пандемии – биологические, экономические, а также социальные.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Заполняемость автобусов в Пскове не будет превышать половины Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей Верховный суд впервые в России проведет онлайн заседания Вакцина от коронавируса в России с 1 июня выйдет на клинические испытания ФОТОФАКТ: кассиры «Пятерочки» в Пскове облачились в защитные экраны Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России Владимир Путин: Распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать Китайский медик полностью поседел за два месяца работы в Ухане «Славянка» начала продажу защитных масок в Пскове 60 вылечившихся от коронавируса москвичей сдали плазму крови
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
20 апреля 2020
В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
20 апреля 2020
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 апреля 2020
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
20 апреля 2020
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
20 апреля 2020
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая
20 апреля 2020
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая 1
Автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова
20 апреля 2020
Автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова
Победительница конкурса ПАИ: Недельный запас корма для нашего лабрадора - отличное подспорье в непростое время
20 апреля 2020
Победительница конкурса ПАИ: Недельный запас корма для нашего лабрадора - отличное подспорье в непростое время

Идет загрузка...