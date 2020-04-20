Причиной распространения пандемии могут стать лесные пожары

09:48, 20 апреля 2020, ПАИ

Лесные пожары могут способствовать распространению пандемии коронавируса. Специалисты уверены, что частицы пыли в воздухе переносят коронавирус, пишет ТАСС.

Первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко отметил, что ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Смог, дым от лесных пожаров, а также качество воздуха влияют на органы дыхания, усугубляя легочную патологию.

Ученый отметил, что большое количество частиц пыли в воздухе способствует распространению инфекции. Пыль является естественным переносчиком коронавируса на дальние расстояния. Вирус сохраняют активность до 5 суток, что повышает вероятность его распространения.

Специалисты считают, что необходимо создать комплексную прогнозную модель, которая будет учитывать различные процессы при пандемии – биологические, экономические, а также социальные.