Продукты пытался украсть пскович из магазина на улице Юбилейной

09:54, 20 апреля 2020, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

19 апреля экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной совершена кража. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 46-летнего гражданина, который украл из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.