Третьеклассник из Пскова приглашает на дистанционную экскурсию по Золотому кольцу России

10:03, 20 апреля 2020, ПАИ

Ученик третьего класса лицея № 4 города Пскова Иван Анискин записал видеообзор достопримечательностей Золотого кольца России. Выполнение очередного задания по окружающему миру во время карантина переросло в дистанционную экскурсию по Золотому кольцу. Рассказ юного экскурсовода опубликовала газета «Гдовская заря», корреспондент Псковского агентства информации спросил у мамы третьеклассника, как родилась идея этого проекта.

«Я пытаюсь привить сыну творческий и креативный подход к любому делу, за которое придется браться в жизни. У нас по окружающему миру было задание-проект – презентация по теме «Города Золотого кольца». Но я предложила Ване распечатать большую карту, показать на ней маршрут и взять по две интересные достопримечательности каждого города и рассказать о них», - объяснила мама третьеклассника Ирина Ботнарь.

Мальчику осталось рассказать еще о трех городах, а затем склеить презентации всех городов в большой видеообзор. ПАИ предлагает читателям вместе с Иваном Анискиным узнать, чем славится Углич.