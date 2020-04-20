0
16:58
Псковский губернатор прокомментировал принудительный режим самоизоляции в регионе
16:57
В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
16:55
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
16:45
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:38
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
16:37
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
16:01
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая
Еще новости
Общество

Третьеклассник из Пскова приглашает на дистанционную экскурсию по Золотому кольцу России

Ученик третьего класса лицея № 4 города Пскова Иван Анискин записал видеообзор достопримечательностей Золотого кольца России. Выполнение очередного задания по окружающему миру во время карантина переросло в дистанционную экскурсию по Золотому кольцу. Рассказ юного экскурсовода опубликовала газета «Гдовская заря», корреспондент Псковского агентства информации спросил у мамы третьеклассника, как родилась идея этого проекта.

«Я пытаюсь привить сыну творческий и креативный подход к любому делу, за которое придется браться в жизни. У нас по окружающему миру было задание-проект – презентация по теме «Города Золотого кольца». Но я предложила Ване распечатать большую карту, показать на ней маршрут и взять по две интересные достопримечательности каждого города и рассказать о них», - объяснила мама третьеклассника Ирина Ботнарь.

Мальчику осталось рассказать еще о трех городах, а затем склеить презентации всех городов в большой видеообзор. ПАИ предлагает читателям вместе с Иваном Анискиным узнать, чем славится Углич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
20 апреля 2020
В Псковской области нет оснований вводить режим ЧС
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
20 апреля 2020
Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 апреля 2020
Власти оценили качество выполняемых гарантийных обязательств на дорогах Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
20 апреля 2020
Олег Брячак станет гостем ПАИ-live в 17 часов
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
20 апреля 2020
Где в Псковской области купить одноразовую защитную маску
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая
20 апреля 2020
Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая 1
Автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова
20 апреля 2020
Автобусы в Печоры будут отправляться от железнодорожного вокзала Пскова
Победительница конкурса ПАИ: Недельный запас корма для нашего лабрадора - отличное подспорье в непростое время
20 апреля 2020
Победительница конкурса ПАИ: Недельный запас корма для нашего лабрадора - отличное подспорье в непростое время

Идет загрузка...