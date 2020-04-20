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Общество

О рецептах правильного завтрака в дни самоизоляции рассказала псковский диетолог

Фото Дарьи Хватковой

О рецептах правильного завтрака в дни самоизоляции рассказала псковский диетолог Надежда Колтырина в эфире ПАИ-live.

С утра специалист рекомендовала отдать предпочтение каше с фруктами или ягодами. «В каше много злаков, белка, витаминов и минералов - это важно сейчас. Если не любите каши, можно съесть омлет, яичницу, творог, добавить к нему мёд, ягоды, сметану. Если любите бутерброды, тогда лучше делать правильные. Например, колбаса с батоном вас не насытят. Правильные бутербуроды - это ржаной хлеб или хлебцы, в которых много пищевых волокон. Сверху можно намазать паштет из индейки или курицы, положить рыбу, которая должна быть в рационе хотя бы дважды в неделю», - посоветовала диетолог. 

По её словам, после такого завтрака «не захочется таскать печенья», из-за подобных перекусов зачастую превышается дневная норма калорий.

«Вообще самоизоляция - прекрасное время, чтобы заняться питанием. Когда человек на работе, он очень часто неправильно питается, а дома мы можем сами приготовить себе то, что хотим. В таких обедах больше пользы. Хорошо есть часто и делать порции поменьше, включить в рацион белковые продукты - мясо, рыбу, орехи, бобовые, зерновые», - рекомендовала Надежда Колтырина.

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