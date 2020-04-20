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Общество

Диетолог рассказала псковичам, что лучше купить в магазине на обед для работы

лДя перекуса можно взять фрукты, орехи, сухофрукты. Фото - Дарья Хваткова.

В эфире ПАИ-live 20 апреля диетолог Надежда Колтырина рассказала, что лучше всего покупать в ближайшем продуктовом магазине, чтобы пообедать на работе.

«Там есть быстрое питание и более полезное, если выбирать между дошираком и гречкой быстрого приготовления, то лучше выбрать гречку. А для перекуса взять фрукты, орехи, сухофрукты»,  - рассказала Надежда Колтырина.

Гость эфира заметила, что в ассортиментах магазинов много уже готовых супов, каш. Главное, посмотреть, нет ли там в составе усилителей вкуса, тогда их можно брать.

«Это будет лучше, чем печенька или шоколадка, потому что через полчаса-час вы опять захотите есть», - заметила диетолог.

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