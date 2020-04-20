Диетолог рассказала псковичам, что лучше купить в магазине на обед для работы

10:27, 20 апреля 2020, ПАИ

В эфире ПАИ-live 20 апреля диетолог Надежда Колтырина рассказала, что лучше всего покупать в ближайшем продуктовом магазине, чтобы пообедать на работе.

«Там есть быстрое питание и более полезное, если выбирать между дошираком и гречкой быстрого приготовления, то лучше выбрать гречку. А для перекуса взять фрукты, орехи, сухофрукты», - рассказала Надежда Колтырина.

Гость эфира заметила, что в ассортиментах магазинов много уже готовых супов, каш. Главное, посмотреть, нет ли там в составе усилителей вкуса, тогда их можно брать.

«Это будет лучше, чем печенька или шоколадка, потому что через полчаса-час вы опять захотите есть», - заметила диетолог.