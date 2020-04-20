Псковский диетолог: Только гречка – это не вариант

10:28, 20 апреля 2020, ПАИ

«Только гречка – это не вариант», - заявила псковский диетолог Надежда Колтырина в эфире ПАИ-live 20 апреля.

Надежда Колтырина не умаляет пользы сельдерея и гречки, но советует все-таки расширить рацион. Диетолог назвала немало других полезных круп: полба, бурый рис, пшенка, пшеничная каша, киноа, кус-кус, булгур. «Все это можно попробовать и понять, что это вкусно и полезно», - посоветовала она.

Перед эфиром читательница Псковского агентства информации оставила вопрос диетологу: «Чем объяснить любовь россиян к гречке?». Надежда Колтырина подтвердила, что в этой крупе много витаминов и минералов, но «только гречка – это не вариант. Нельзя употреблять только один вид, необходимо рацион делать разнообразным и сбалансированным, включить овощи, бобовые, другие крупы, морепродукты, рыбу – все это идет на пользу иммунитету», - отметила гость эфира.

Диетолог подчеркивает, что в день необходимо съедать около 400 граммов овощей и фруктов, чтобы обеспечить организм необходимой клетчаткой, витаминами и минералами. «Чем цветистее рацион, тем больше полезного», - сказала Надежда Колтырина, добавив, что замороженные овощи так же полезны, как и свежие.