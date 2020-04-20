Проще всего в Псковской области получить работу в сфере продаж

11:04, 20 апреля 2020, ПАИ

На рынке труда Псковской области сейчас наиболее активны специалисты сферы продаж (22% от всех резюме), начинающие специалисты и студенты (9%), работники транспорта и логистики (8%), административный персонал (8%), производственные рабочие и бухгалтеры (по 7%).

Как сообщает компания HeadHunter, за первые две недели апреля больше всего вакансий в регионе открыто для соискателей, заинтересованных в новой работе в продажах (26% от общего количества предложений о работе), медицине и фармацевтике (17%), а также для рабочего персонала (16%), представителей сфер производства (15%), госслужбы (11%), безопасности (9%), транспорта и логистики (8%).

Число вакансий, открытых в период с 13 марта по 13 апреля в Псковской области для инженеров, выросло на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Количество предложений о работе для продавцов и бухгалтеров также увеличилось – на 13% и 31% соответственно. Наибольший прирост вариантов занятости для операторов call-центров и кладовщиков-комплектовщиков – на 92% и 378% соответственно.

Предлагаемые в вакансиях средние зарплаты для представителей некоторых профессий тоже подросли. Среднее финансовое вознаграждение для бухгалтеров в марте-апреле равняется 30 тысячам рублей, хотя год назад этот показатель остановился на уровне 25 тысяч рублей. Та же ситуация и с заработными платами операторов call-центров (с 20 до 22,5 тысяч рублей), продавцов (с 18 до 21 тысячи рублей). Напротив, уменьшилась оплата труда для инженеров (с 37,5 до 35 тысяч рублей) и кладовщиков-комплектовщиков (с 72,5 до 35 тысяч рублей).

Самый высокий уровень конкуренции по исследуемым специализациям в апреле зафиксирован среди бухгалтеров – в среднем 11 человек на вакантное место. Среди инженеров уровень конкуренции кандидатов не превышает рыночную норму – 5-6 резюме на одну активную вакансию. Низкий уровень конкуренции наблюдается среди продавцов (4,2), кладовщиков и комплектовщиков (2) и операторов call-центров (1,7).

«В нынешней рыночной ситуации нужно обращать внимание на активно развивающиеся отрасли – это продуктовая розничная торговля, производство продуктов питания и товаров повседневного спроса, онлайн-сервисы и онлайн-магазины, сферу услуг для бизнеса. То есть те сегменты рынка труда, где до сих пор активно набирают персонал, и внутри уже этих отраслей искать интересующие варианты в зависимости от профессиональной сферы и опыта работы. Не нужно игнорировать варианты подработки в удаленном формате. Сейчас важно использовать все возможные ресурсы по поиску работы – от онлайн-платформ до каналов в мессенджерах и в социальных сетях», - порекомендовала руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.