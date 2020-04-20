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Общество

Более 10 работ поступили в Пскове на конкурс рисунков к 75-летию Победы

В Пскове на конкурс рисунков, посвященных 75-летию Победы, поступило более 10 работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Среди первых присланных работ картины из 4-го и 10-го лицеев, а также дошкольного учреждения «Золотой ключик». Самому юному художнику 4 года. В конкурсе может принять участие любой желающий от 4 до 14 лет, в разных возрастных категориях. Творческие работы могут быть выполнены в технике исполнения: карандаш, фломастер, гуашь, акварель или пастель в формате не менее А4 и не более А3. Работы принимаются до 1 мая, а итоги конкурса будут подведены 8 мая.

Работы на конкурс принимаются в электронном виде на почту sovmolpol.pskovgorod@mail.ru, оригиналы должны быть предоставлены в Псковскую городскую Думу по адресу: улица Некрасова, дом 14.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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