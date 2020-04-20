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Общество

Более десяти тысяч тонн какао-бобов и зеленого кофе ввезли через границу в Псковской области

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Через границу в Псковской области на территорию России ввезли более 10 000 тонн какао-бобов и зеленого кофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

С начала года в международном автомобильном пункте пропуска Бурачки и железнодорожном пункте пропуска Печоры-Псковские проконтролировали ввоз на территорию Российской Федерации 9 тыс. тонн какао-бобов и 1,3 тыс. тонн зеленого кофе в зернах.

Какао-бобы, выращенные в Кот-д-Ивуаре, Нигерии, Гане, Эквадоре и Перу, следовали из Эстонии и Нидерландов на кондитерские фабрики, расположенные в Москве и Московской области, Самаре, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске.

Наибольший объем поставок кофе, произведенного в 19 странах мира, следовал из Латвии в адрес компании, расположенной в Москве.

Вся подкарантинная продукция соответствовала требованиям Евразийского экономического союза.

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