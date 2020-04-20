Две медсестры заразились коронавирусом в Псковской области

11:44, 20 апреля 2020, ПАИ

Коронавирусную инфекцию подтвердили у двух медсестер и двух работников продуктовых сетевых магазинов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.



«Рост числа подтверждённых случаев продолжает ускоряться, – подчеркнул глава региона. – За выходные добавились 16 пациентов, среди них два работника сетей продуктовых магазинов и две медсестры. У всех нововыявленных среднее и удовлетворительное состояние».

Михаил Ведерников рассказал, что четыре человека с подтвержденным диагнозом находятся в тяжёлом состоянии. У одного из них онкология, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«До пика ещё 2-3 недели, и сейчас начинается самый сложный этап борьбы с коронавирусом. Берегите себя и старайтесь соблюдать все меры предосторожности», – добавил Михаил Ведерников.

По состоянию на 20 апреля в Псковской области коронавирус подтвержден у 58 человек.