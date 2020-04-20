До 1535 человек возросло количество зараженных коронавирусом в Эстонии

12:13, 20 апреля 2020, ПАИ

В Эстонии за минувшие сутки коронавирусом заразились 7 человек. Общее количество зараженных составляет 1535 человек, сообщает РИА Новости.

С 31 января в Эстонии провели свыше 40 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 128 пациентов, девять из которых подключены к ИВЛ. Всего за время коронавируса скончались 40 человек, 165 пациентов были выписаны.

В Эстонии из-за вспышки коронавируса до 1 мая будет действовать режим чрезвычайного положения. В связи с этим закрылись школы, музеи и кинотеатры, отменены театральные представления, концерты.

В Псковской области коронавирус подтверждён у 58 человек. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что среди зараженных есть две медсестры.