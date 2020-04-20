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Общество

Житель деревни Пятчино заразился коронавирусом в Санкт-Петербурге

19 апреля мужчину и его родственников госпитализировали. Фото: Дарья Хваткова.

В Стругокрасненском районе коронавирус подтвердился у второго человека – жителя деревни Пятчино. Комментарий районной больницы опубликовала в Instagram администрация Плюсского района.

Житель деревни Пятчино в воскресенье, 12 апреля, вернулся с работы из Санкт-Петербурга. Во вторник, 14 апреля, у него появился насморк и он обратился в стругокрасненскую поликлинику за больничным листом.

Пациент находился в самоизоляции дома, за его состоянием следили медики, также у него взяли мазки на COVID-19. Состояние больного ухудшалось, поднялась температура и появились признаки кишечной инфекции, однако от госпитализации житель Пятчино отказался.

Положительные результаты теста на коронавирус пришли в воскресенье, 19 апреля. В этот же день больного доставили в стационар в Псков на машине скорой помощи. Госпитализировали и двух контактных родственников мужчины.

В районной больнице отмечают, что при получении больничного листа инфицированный контактировал только с медсестрой и терапевтом, так как он обратился в медучреждение уже ко времени закрытия. По всей поликлинике проводится обязательная усиленная дезинфекция, а все сотрудники проинструктированы и имеют необходимые средства индивидуальной защиты. 20 апреля и в доме пациента проведут заключительную дезинфекцию.

Также медики стругокрасненской больницы рассказали о первом случае заражения коронавирусом в районе.

«Очередной раз просим вас соблюдать режим самоизоляции! Если вы вернулись из неблагоприятного с точки зрения эпидемиологической обстановки региона (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва) и почувствовали симптомы нарушения вкуса, запаха, боль, першение в горле, кашель, насморк, оставайтесь по возможности дома и вызывайте фельдшера на дом! Данный вирус настолько коварен, что может подстраиваться под любое инфекционное заболевание! Может иметь кишечную форму – нарушение стула, рвота и так далее», - предупреждают медики.

В Псковской области, по данным на 20 апреля, коронавирус подтвержден у 58 человек.

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