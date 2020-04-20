Житель Владивостока пробежал 100 километров вокруг кровати в самоизоляции

13:13, 20 апреля 2020, ПАИ

Находясь в самоизоляции, житель Владивостока пробежал 100 километров вокруг кровати. Спортсмен Дмитрий Якухный даже в условиях карантина не стал пропускать ультрамарафон, соответствующий ролик он разместил у себя на странице в Instagram, чем шокировал своих подписчиков.

Забег проходил вокруг кровати в спальне. Всего спортсмен пробежал 100,3 км, на что у него ушло 10 часов и 19 минут. Вместе со спортсменом бегали и его маленькие дети. На вопрос от подписчиков, не закружилась ли голова при беге, мужчина ответил, что менял направление движения каждые 10 километров.

Дмитрий Якухный призвал присоединяться к марафону и пожелал всем здоровья.