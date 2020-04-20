Треть россиян поддерживает перенос майских праздников

13:24, 20 апреля 2020, ПАИ

Треть россиян (34%) поддерживает идею переноса выходных с майских праздников на другое время, еще 30% предлагают их отменить после месяца самоизоляции в связи с угрозой коронавируса COVID-19, а еще 27% не понимают, зачем переносить выходные. Соответствующий опрос провели «Новости Mail.ru».

Респондентов, кроме всего прочего, спросили, на какой месяц можно было бы перенести выходные. Большинство назвало летние месяцы — июнь (19%), июль (14%), август (14%). Еще 8% выступили за то, чтобы присоединить майские выходные, если их отменят, к ближайшим новогодним каникулам.

Согласно исследованию, большинство жителей страны планируют на майские праздники оставаться дома (64% опрошенных). 15% планируют оформить пропуск и съездить куда-нибудь — 45% из них отправятся на дачу, 16% — в деревню, 15% выберутся на природу, 9% соберут друзей на шашлыки, еще 7% посмотрят другой город.

Президент Владимир Путин объявил, что апрель будет полностью нерабочим из-за распространения коронавируса. В большинстве регионов власти ввели строгий режим самоизоляции для граждан, в Москве с 15 апреля для поездок нужно получить специальный цифровой пропуск. В некоторых регионах уже продлили этот режим до конца мая.