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Общество

Первый объект БКАД в Псковской области сдали в эксплуатацию

«Спецдор 60» выполнил работы на участке дороги Логозовичи – Тупы – Корлы в Псковском районе. Ремонт дорожного покрытия прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяженность отремонтированного участка составила 1,5 километра, в него вошли деревни Макарино и Перелазово. Подрядная организация расчистила полосу отвода от кустарника и мелколесья, сняла деформированное асфальтобетонное покрытие и заасфальтировала дорогу. Кроме того, был выполнен ремонт посадочной площадки автобусной остановки.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия из асфальтобетона составляет 4 года, на нижний слой — 5 лет, на укрепление обочин — 3 года.

Согласно контракту с администрацией Псковского района этот же подрядчик выполнит ремонт еще 4 участков дорог в муниципалитете: центральной улицы деревни Москота Карамышевской волости длиной 530 метров, 800 метров дороги от трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Куземкино – Краколье до дороги Чужбино – Теребище в Середкинской волости и 2 км дороги от федеральной трассы до железнодорожной станции Черняковицы в Торошинской волости.

Всего на ремонт дорог в рамках БКАД Псковский район получил 33,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

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