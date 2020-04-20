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Общество

Улицу Воеводы Шуйского в Пскове отремонтируют по гарантии до 1 мая

До 1 мая подрядчик по гарантии отремонтирует улицу Воеводы Шуйского в Пскове. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, качество выполняемых гарантийных обязательств по ремонту улицы проверили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и глава администрации Пскова Александр Братчиков 20 апреля.

Фото ПАИ

На тротуарах имеются проблемы с водоотведением. Василий Осипов также поручил предусмотреть нормальный съезд для инвалидов.

Александр Братчиков отметил, что участок улицы ремонтировался в рамках подготовки к Ганзейским дням.

Фото ПАИ

Ремонтом улицы протяженностью 495 метров в 2018 году занималась подрядная организация ООО «ДСУ-125». Стоимость выполненных работ составила 7 млн 940 тысяч 508 рублей.

Фото ПАИ

В рамках ремонтных работ подрядчик установил бортовые камни, провел фрезерование покрытия, заменил люки колодцев, а также уложил асфальтобетон (срок гарантии верхних слоев асфальтобетонного покрытия – 4 года).

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