Улицу Воеводы Шуйского в Пскове отремонтируют по гарантии до 1 мая

15:17, 20 апреля 2020, ПАИ

До 1 мая подрядчик по гарантии отремонтирует улицу Воеводы Шуйского в Пскове. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, качество выполняемых гарантийных обязательств по ремонту улицы проверили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и глава администрации Пскова Александр Братчиков 20 апреля.

На тротуарах имеются проблемы с водоотведением. Василий Осипов также поручил предусмотреть нормальный съезд для инвалидов.

Александр Братчиков отметил, что участок улицы ремонтировался в рамках подготовки к Ганзейским дням.

Ремонтом улицы протяженностью 495 метров в 2018 году занималась подрядная организация ООО «ДСУ-125». Стоимость выполненных работ составила 7 млн 940 тысяч 508 рублей.

В рамках ремонтных работ подрядчик установил бортовые камни, провел фрезерование покрытия, заменил люки колодцев, а также уложил асфальтобетон (срок гарантии верхних слоев асфальтобетонного покрытия – 4 года).